Lunedì 23 marzo 2020 - 07:54

Maturità, Azzolina: garantire agli studenti un esame serio

"L'anno scolastico sarà valido"

Roma, 23 mar. (askanews) – Per gli esami di maturità e per quelli di terza media “stiamo valutando diverse soluzioni da adottare se si torna a scuola”. L’obiettivo “è quello di garantire agli studenti un esame serio. Devo tutelare, però, gli studenti anche rispetto a quello che faranno in questi mesi perchè l’esame dovrà tenere conto del lavoro fatto in cinque anni e quindi anche una valutazione reale della parte di programma che si farà tra febbraio e giugno”.

A spiegarlo è stata la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un intervento a Radio1 Rai.

“L’anno scolastico sarà valido – garantisce la ministra – gli insegnanti hanno la piena libertà di valutare gli studenti sulle varie piattaforma. Non ho l’ossessione del voto: bisogna stare vicini ai ragazzi. Gli insegnanti per loro sono fondamentali anche dal punto di vista emotivo. Il rischio sarebbe l’abbandono totale: gli studenti hanno perso le loro certezze. Insegnanti e famiglie sono ora i punti di riferimento” conclude Azzolina.