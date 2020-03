Domenica 22 marzo 2020 - 18:27

I numeri (in lieve miglioramento) di oggi sull’epidemia di COVID-19

I dati di Borrelli della protezione civile

Roma, 22 mar. (askanews) – Numeri in miglioramento sul fronte COVID-19 in Italia. La protezione civile, per bocca del commissario Borrelli ha fatto sapere che in 24 ore si registrano 651 morti (ieri erano 793), che portano il totale a 5.476. I nuovi contagi sono 3.957 (meno di ieri, 4.821); in totale sono 46.638. I guariti sono 952 in un giorno, in totale 7.024. In terapia intensiva sono 3.009 persone, 152 più di ieri.

“I numeri di oggi sono minori rispetto a quelli di ieri”, ha detto il commissario per l’emergenza Borrelli in conferenza stampa alla protezione civile. “Mi auguro – ha aggiunto – che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo”.

Int2