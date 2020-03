Domenica 22 marzo 2020 - 10:53

Coronavirus, 7.923 risposte ad appello Boccia per task force medici

E' dato definitivo. Protezione civile: "Ringraziamo tutti i medici"

Roma, 22 mar. (askanews) – Le persone che hanno risposto all’appello per una task force di 300 medici per gli ospedali più in difficoltà nell’emergenza coronavirus sono state 7.923. E’ questo il dato definitivo alla chiusura dell’appello lanciato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, alle 20 di ieri. “Ringraziamo tutti i medici che, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa”, ha scritto la Protezione civile sul suo sito.

