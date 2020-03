Sabato 21 marzo 2020 - 00:29

Nuovi contagi, la preoccupazione per i numeri di Milano

Casi rallentano meno che altrove, forse per il weekend 7-8 marzo

Milano, 21 mar. (askanews) – C’è preoccupazione intorno a Milano per i numeri dei contagi da Coronavirus. Sebbene l’assessore Gallera abbia spiegato ieri che il calo dell’ultimo giorno era inferiore a quello delle 24 ore precedenti, in città i tassi di crescita dei positivi al Covid-19 hanno avuto incrementi che hanno raggiunto anche il 20% quotidiano. L’ultimo dato parla di un +12%, ma è chiaro a tutti che un aumento massiccio di casi nella metropoli lombarda sarebbe difficilmente gestibile per il servizio sanitario.

Nella provincia di Milano la corsa del Covid-19, come hanno notato sul Corriere della Sera, ha un incremento del 17%, contro il 22% della settimana precedente, ma si tratta di una decelerazione inferiore alle altre province. In Regione, dove Fontana continua a invocare restrizioni più dure, in accordo forse un po’ stizzito da entrambe le parti, ma in sostanza effettivo con il Comune di Beppe Sala (al netto del tema delle aperture domenicali di supermercati e alimentari), si spera che questa crescita sia ancora legata al weekend del 7-8 marzo, quello dei parchi pieni, ma soprattutto della diffusione della bozza di chiusura della Lombardia che ha scatenato un’ondata di fughe e di movimenti che hanno contribuito, quantomeno, al mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale già in vigore.

Nel consueto video messaggio alla città, Sala aveva ribadito che “è veramente il momento di non fare demagogia ma fare le cose giuste. Non è semplice e le cose giuste derivano da correzioni. Bisogna andare avanti con molta attenzione, ma faccio un invito a me stesso e ai miei colleghi politici: parliamo di meno e facciamo di più. La politica è chiamata a una grande prova di maturità. Dobbiamo far vedere quanto valiamo in una situazione ovviamente complessa, ma soprattutto incerta. E’ come se tutti noi stessimo imparando un po’ di più giorno per giorno, per cui bisogna interpretare la realtà, però bisogna rimanere fermi su alcune regole che valgono sempre”.

Lme