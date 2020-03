Sabato 21 marzo 2020 - 02:37

Non solo virus: Palazzo Ducale saluta la primavera

Un tweet che ricorda la bellezza della città (e aiuta a sperare)

Milano, 21 mar. (askanews) – E’ una foto di Iain Reid, un po’ da cartolina forse, ma in questi tempi di clausura difficile da non guardare con commozione, quella che Palazzo Ducale a Venezia ha scelto di postare sul proprio profilo Twitter per salutare l’arrivo della primavera.

“Cara primavera, benvenuta – si legge nel testo – Ti aspettavamo da tanto. Non vediamo l’ora di spalancare di nuovo le finestre di Palazzo Ducale e di ‘contagiare’ di bellezza i nostri visitatori”. E quello scorcio di Laguna con l’Isola di San Giorgio vista attraverso le tende contagia subito, rimanda a un mondo fuori, un mondo di cultura, di natura e di bellezza, che è qualcosa di cui dobbiamo tornare a essere parte, una volta superata la crisi sanitaria del Coronavirus.

“Nel frattempo – concludono comunque da Palazzo Ducale – restiamo tutti a casa”.

Lme