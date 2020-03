Venerdì 20 marzo 2020 - 09:11

Scuole, “ogni scenario” è aperto: anche il ritorno a settembre

Per Ministero bussola è "rientrare in sicurezza". Anno sarà salvo

Roma, 20 mar. (askanews) – Per le famiglie e gli studenti italiani non siamo forse più al “quando”, ma già ormai al “se”, se cioè le scuole prima dell’estate riapriranno. Non ad aprile, dopo Pasqua, e neppure a maggio, ma direttamente a settembre, per il nuovo anno scolastico 2020-2021. E’ lo scenario peggiore, ma forse inevitabile, al quale si sta preparando il Ministero dell’Istruzione, nel caso in cui i contagi da coronavirus in Italia non dovessero arrestarsi presto, nelle prossime 2-3 settimane, e l’epidemia in Italia attestarsi poi subito e definitivamente sui “casi 0”.

“Gli scenari li stiamo pensando un po’ tutti”, ha confermato oggi a Radio Anch’io su Rai Radio 1 la stessa ministra Lucia Azzolina. Sarà, è chiaro, una decisione dettata dalle contingenze: come ha sempre ribadito in questi giorni, le scuole riapriranno “solo quando avremo la certezza che studenti e personale potranno rientrare in assoluta sicurezza”. Del resto, con la fine dell’anno scolastico programmata intorno al 10 giugno, avrebbe anche poco senso tornare sui banchi nella seconda metà di maggio.

Ecco allora che tra “tutti gli scenari” allo studio sulla scrivania della ministra c’è appunto anche il ritorno sui banchi a settembre. Perchè scuole riaperte non vuol dire solo classi piene di bambini, giovani, docenti e personale tecnico o ausiliario di nuovo al lavoro; ma anche assembramenti di genitori all’entrata e all’uscita degli istituti, il traffico per raggiungerli che riprende, gli studenti che ricominciano ad usare i mezzi pubblici, senza dimenticare la riapertura degli asili (anche se comunali o privati sono legati al “destino” delle scuole) e delle università. Insomma un contesto incompatibile con la realtà di un Paese ancora alle prese con l’emergenza coronavirus: tornare a settembre sarebbe una opzione drastica ma inevitabile, perchè “il momento è difficilissimo”.

“L’anno scolastico sarà salvo in qualsiasi caso: non possono pagare i nostri studenti”, ha sottolineato comunque Azzolina. I primi a rientrare in classe potrebbero comunque essere gli studenti dell’ultimo anno di terza media e superiori, per i rispettivi esami di fine ciclo. La Maturità dovrebbe iniziare – come programmato – con la prima prova il 17 giugno: condizionale però anche qui d’obbligo, perchè se l’epidemia non dovesse fermarsi in tempo anche queste prove potrebbero slittare a inizio settembre.

E infatti, sia sul come svolgerla che sul quando, “sulla Maturità – ha detto ancora la ministra – stiamo pensando a varie soluzioni: il Ministero si sta preparando a tutte le eventualità. Non abbiamo ancora parlato di commissioni interne o esterne: non mi piace la parola ‘esame semplificato’, gli studenti vogliono un esame serio, in linea con quello che stanno apprendendo”.