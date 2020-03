Venerdì 20 marzo 2020 - 13:48

In Veneto stretta su negozi e sport. Zaia “Ed è ancora poco”

Domenica aperte solo farmacie ed edicole: "I dati preoccupano"

Venezia, 20 mar. (askanews) – In Veneto “la domenica sarà tutto chiuso, restano aperte solo farmacie, parafarmacie ed edicole. L’attività motoria è consentita entro i 200 metri dalla propria abitazione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso del punto stampa sull’emergenza coronavirus, annunciando di aver firmato un’ordinanza contenente misure più restrittive e valida fino al 3 aprile.

L’ordinanza prevede la chiusura di parchi e giardini pubblici, limita l’utilizzo della bicicletta e dello spostamento a piedi e impone la chiusura di tutti i negozi di generi alimentari per la giornata di domenica. “Mi dispiace annunciare questa ordinanza, ma i dati ci fanno preoccupare: mai un amministratore vorrebbe firmare ordinanze come queste ma non abbiamo alternative. Le restrizioni sono autonome, ma auspico che il Governo valuti queste scelte e le adotti a livello nazionale”.

“A me spiace annunciare questa ordinanza ma i dati ci fanno preoccupare. Non è un atto di prevaricazione o limitazione della libertà”, ha spiegato Zaia: “Chiedo la collaborazione dei veneti, non è un momento facile ma non abbiamo alternativa. Il mio primo obiettivo non è il consenso, ma è la salute dei veneti e la mia coscienza mi dice che la salute dei veneti va tutelata così. E forse è ancora poco come restrizione” ha concluso.