Venerdì 20 marzo 2020 - 15:02

Coronavirus, Polizia Roma Capitale fermerà tutte le vetture

Messaggio diffuso da altoparlante auto: Restata a casa"

Roma, 20 mar. (askanews) – “Devono essere fermati tutti i veicolo e non semplicemente a campione”. E quanto stabiliscono le nuove disposizioni di servizio per la Polizia di Roma Capitale, diffusi a tutti i gruppi sul territorio, che saranno operative “a partire da questo fine settimana” e “fino a nuova diversa disposizione”.

“I veicoli devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”, si legge nella circolare.

Inoltre le pattuglie in servizio dovranno diffondere con l’altoparlante dell’auto il seguente messaggio: “Non uscite dalle vistre case se non per validi motivi cine andare al lavoro, fare la spesa o assistere un familiare malato. I trasgressori saranno denunciati Rispettate le regole, rispettate le distanze di sicurezza”.