Giovedì 19 marzo 2020 - 14:25

Oltre 200mila controlli di polizia e 8.297 denunce

Salgono così a 1.226.169 le persone controllate

Roma, 19 mar. (askanews) – Nella giornata di ieri le Forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, 200.514 persone mentre 8.297 sono state denunciate. Questi i dati diffusi dal Viminale.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati, invece, 116.712, e denunciati 195 esercenti e sospesa l’attività di 29 esercizi commerciali.

Salgono così a 1.226.169 le persone controllate dall’11 al 18 marzo 2020, 51.892 quelle denunciate ex articolo 650 C. P., 1.126 le denunce ex articolo 495 C. P., 643.726 gli esercizi commerciali controllati e 1.668 i titolari denunciati.

