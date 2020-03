Giovedì 19 marzo 2020 - 13:42

Coronavirus, Salvini: francesi su nave Costa scendano in Francia

"Per passeggeri italiani rinforzare personale medico nei porti"

Genova, 19 mar. (askanews) – “I passeggeri francesi dovrebbero scendere in Francia. Per quanto riguarda lo sbarco degli italiani, stiamo già chiedendo il rinforzo dei medici di frontiera, ovvero coloro che operano nei porti. Non si può far girare per il mondo questa nave. Quindi al governo abbiamo già chiesto di potenziare il personale sanitario a Savona, a Genova e nelle altre città con porti”. Lo ha detto all’emittente televisiva ligure ‘Primocanale’ il leder della Lega, Matteo Salvini, parlando della nave Costa Luminosa, partita dai Caraibi a metà febbraio e diretta nel Mediterraneo, a bordo della quale sono stati rilevati alcuni casi di positività al coronavirus. L’arrivo della nave è previsto nel porto di Savona.