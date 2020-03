Mercoledì 18 marzo 2020 - 09:56

Francesco: ho sentito che misericordia è mio messaggio da Papa

All'udienza generale ricorda il suo primo Angelus

Roma, 18 mar. (askanews) – Fin dall’inizio del pontificato Francesco ha “sentito” di dover dare “sempre” un messaggio, quello dell’importanza della misericordia: a rivelarlo è lo stesso Papa, nel corso dell’udienza generale che, a causa del coronavirus, si svolge senza fedeli ed è trasmessa in streaming.

“Ricordo che questo tema è stato scelto dal primo Angelus che ho dovuto dire come Papa: la misericordia”, ha raccontato Francesco parlando a braccio. “E questo è stato molto impresso in me come un messaggio che come Papa avrei dovuto dare sempre: un messaggio che deve essere di tutti i giorni. Quel giorno ho avuto atteggiamento un po’ svergognato di fare pubblicità libro appena uscito del cardinale Kasper e quel giorno ho sentito tanto forte: è il messaggio che devo dare come vescovo di Roma, misericordia, misericordia, perdono. La misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità”.