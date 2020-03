Mercoledì 18 marzo 2020 - 11:48

Enogastronomia, nasce Cesarine Wine Expert per promuovere vino

A livello internazionale, è la rete di cuoche più antica d'Italia

Roma, 18 mar. (askanews) – Cesarine è la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia, padrone di casa appassionate e accoglienti che spalancano le porte della propria abitazione a viaggiatori, in particolare stranieri, in cerca di esperienze coinvolgenti e autentiche. L’associazione da quest’anno ha deciso di aprirsi al mondo del vino, aggiungendo alla rosa di esperienze offerte quelle interamente dedicate alla degustazione del meglio dell’enologia italiana. Nasce così la sinergia con ONAV per la creazione della figura di Cesarine Wine Expert, Assaggiatori Onav padroni di casa che si impegnano a promuovere esperienze di degustazione uniche: le Wine Tasting Sessions.

Con questa alleanza, Onav dimostra la propria apertura ad una dimensione di ambasciatore del vino italiano in un contesto internazionale. “Siamo entusiasti del progetto, che si inserisce perfettamente nel nostro programma di sviluppo internazionale. – Afferma il presidente Onav Vito Intini – L’alleanza con Cesarine ci permetterà di fare avvicinare al vino italiano un pubblico internazionale qualificato e amante della cultura italiana”.

Cesarine nasce nel 2014 come innovativa start up e riesce subito a scalare la classifica mondiale nel settore dell’Home Restaurant, diventando una delle prime realtà ad investire nel nuovo mercato delle Food Experience.

Essere Cesarina significa aprire le porte della propria casa per raccontare ai turisti le meraviglie enogastronomiche della propria terra. Le Cesarine condividono con i loro ospiti saperi ed esperienze di vita, trasmettendo le tradizioni locali attraverso un’accurata selezione di prodotti del territorio. Diventano così delle vere e proprie ambasciatrici delle eccellenze italiane sia da un punto di vista enogastronomico che culturale. Grazie all’alleanza con Onav, da oggi il turista potrà approfondire la conoscenza di una delle espressioni dell’identità italiana più importanti: il vino.

Le Cesarine è la rete di cuochi casalinghi più grande d’Italia: la Community conta più di 800 Cesarine in tutta Italia, con una copertura geografica su oltre 400 città e un 98% di recensioni a 5 stelle.