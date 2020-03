Mercoledì 18 marzo 2020 - 10:22

Coronavirus, Papa: domani alle 21 preghiera per tutto il paese

Iniziativa della Cei, "io vi accompagnerò da qui"

Città del Vaticano, 18 mar. (askanews) – “Faccio mio l’appello dei Vescovi italiani che in questa emergenza sanitaria hanno promosso un momento di preghiera per tutto il Paese. Ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa: tutti uniti spiritualmente domani alle ore 21 nella recita del Rosario, con i Misteri della luce”. Così Papa Francesco a conclusione dell’udienza generale trasmessa via streaming a causa del coronavirus. “Io vi accompagnerò da qui”.