Martedì 17 marzo 2020 - 19:08

LEGO presenta i caschi di Star Wars: set per gli over 18

Oggetti da esporre, pensati "per coinvolgere tutte le età"

Milano, 17 mar. (askanews) – Il Gruppo LEGO ha svelato i nuovi set che vanno ad arricchire la serie dedicata a Star Wars. “I fan della saga – scrivono da Billund con il solito stile comunicativo molto partecipe – potranno mostrare così la loro lealtà verso l’Impero e le abilità di costruttori con la nuova collezione a tema LEGO Star Wars”. I nuovi set presentano come soggetti i caschi da esposizione spaziali di Boba Fett, dello Stormtrooper e del TIE Fighter Pilot.

“Progettati per sfidare i masterbuilder Jedi – prosegue la nota LEGO – i nuovi modelli offrono un’esperienza di costruzione spettacolare per gli adulti, ricreando perfettamente le forme iconiche e i dettagli originali dei caschi intergalattici preferiti con i mattoncini LEGO System. Terminata la missione, i modelli sono dotati di supporti su misura e targhetta con il nome del personaggio per esporli in casa, in ufficio o in qualsiasi galassia”.

I nuovi caschi LEGO Star Wars build-to-display vogliono anche essere testimonianza “di come il Gruppo LEGO miri a ispirare i fan di tutte le età per costruire, ricostruire ed entusiasmarsi per la realizzazione in sé. I nuovi set LEGO Star Wars sono i primi prodotti a essere pensati per gli adulti (18+) e a essere lanciati con una nuova confezione elegante che riflette il sofisticato processo creativo”.