Martedì 17 marzo 2020 - 12:57

Arriva un’app per valutare comportamenti e sintomi del coronavirus

Nuovo strumento tecnologico

Milano, 17 mar. (askanews) – Si chiama “Iorestoacasa” e permette a tutti di effettuare una autovalutazione del comportamento adottato per far fronte all’emergenza Coronavirus e di eventuali sintomi. E’ l’app lanciata dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (FISM), in collaborazione con Exprivia, alla luce della diffusione del contagio e del boom di casi di persone positive al Coronavirus registrati sul territorio nazionale.

L’app, dotata di funzionalità avanzate per l’analisi anonima dei dati con l’Intelligenza Artificiale, consente di rispondere a una serie di domande che indagano su sintomi, viaggi, famiglia, abitudini e vaccini fatti. In base alle risposte del cittadino, la tecnologia valuterà il livello di attenzione – alto, medio o basso – da prestare alle proprie condizioni di salute, fatte salve tutte le rigorose prescrizioni emanate da Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Il download è gratuito, basta cercare “iorestoacasa” nello store ufficiale Android. Il servizio sarà a breve attivato anche sullo store iOS.

Fcz/Int5