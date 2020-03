Lunedì 16 marzo 2020 - 10:32

Scoppia la primavera (temperature verso i 22 gradi)

L'alta pressione delle Azzorre raggiunge il nostro paese

Roma, 16 mar. (askanews) – Un vasto campo di alta pressione ha raggiunto l’Italia. La sua presenza garantirà condizioni di bel tempo stabile e prevalentemente soleggiato su quasi tutta l’Italia per gran parte della settimana. Le temperature saliranno gradualmente fino a valori tipicamente primaverili. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a giovedì 19 marzo il tempo sarà bello, piuttosto soleggiato e soltanto con qualche passaggio innocuo di nuvolosità, a volta anche compatta. Le protagoniste dei prossimi giorni saranno le temperature che saliranno costantemente al Centro-Nord fino a toccare punte massime di 24°C sulle vallate dell’Alto Adige, 17-20°C su molte città della Pianura Padana, come ad esempio Torino, Milano, Bologna e fino a 22°C al Centro come previsti a Firenze. Clima mite anche al Sud con valori prossimi ai 19°C.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica inoltre che con l’avvento dell’equinozio di primavera (venerdì 20 marzo) a parte qualche pioggia prevista al Nordovest, il tempo continuerà a rimanere stabile con clima mite sul resto delle regioni. Le cose però cambieranno nel corso del weekend. Da domenica 22 infatti l’irruzione violenta di aria più fredda proveniente dalla Russia, darà il via ad una fase più instabile e più fredda; il tipico colpo di coda dell’inverno.

Red/Rus/Int5