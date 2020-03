Lunedì 16 marzo 2020 - 08:35

Così Roma si attrezza per fronteggiare ogni scenario

Da oggi apre il Covid 2 alla Columbus. La corsa per allestire posti letto

Roma, 16 mar. (askanews) – “In una settimana è stato allestito il Covid 2 alla Columbus di Roma. Ringrazio il Policlinico Gemelli e tutti i loro operatori per la straordinaria generosità e il grande sforzo professionale. Stiamo reclutando in tutto il sistema oltre 600 operatori tra professionisti medici e infermieri”.Così l’assessore regionale del Lazio alla sanità, Alessio D’Amato, a Buongiorno Regione Lazio, in collegamento dalla Columbus che da oggi ufficialmente è Covid19 2 Hospital.

Come spiegato ieri dall’assessore i posti letto di terapia intensiva oggi diventano 58 grazie all’apertura del Covid Hospital 2 Columbus e c’è una fattibilità concreta e operativa anche per un Covid 3 Hospital a Roma sud di 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva come spoke dell’Istituto Spallanzani. È prevista riconversione di un’intera torre del Policlinico Tor Vergata con ulteriori 80 posti letto dedicati al covid19 derivanti dallo svuotamento del reparto di medicina interna e il trasferimento dei pazienti non dimissibili in altre strutture sanitarie, aveva sottolineato ieri l’assessore.

“Complessivamente avremo 1500 posti ed oltre 200 di terapia intensiva Covid” ha spiegato stamattina D’Amato che ha ricordato la situazione nel basso Lazio. “Viene tenuta sotto controllo ma ci stiamo attrezzando per ogni scenario” ha detto. “Siamo in guerra dobbiamo combattere ma alla fine vinceremo”.

Bet/Int5