“Non si trovano respiratori artificiali” (Fontana)

Il presidente della Regione Lombardia a Sky Tg24

Roma, 15 mar. (askanews) – “Noi abbiamo dei progetti alternativi.

Per realizzarli purtroppo sono necessari quei macchinari che servono a ventilare i polmoni, i respiratori artificiali che purtroppo non riusciamo a trovare”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Sky Tg24. “Con la Protezione civile cerchiamo di raggiungere lo stesso obiettivo. Se riuscissimo ad avere questi macchinari noi abbiamo già un progetto per la realizzazione di un ospedale in due capannoni della Fiera di Milano. Abbiamo poi la possibilità di incrementare la rianimazione dei singoli ospedali. Stiamo reperendo e individuando anche dei nuovi medici che potrebbero far funzionare questi reparti. Purtroppo però mancano questi respiratori”.

