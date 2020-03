Domenica 15 marzo 2020 - 18:24

I dati odierni della Protezione civile sull’emergenza coronavirus

Stasera il Consiglio dei ministri sulle misure economiche

Roma, 15 mar. (askanews) – Sono 368 i nuovi decessi in Italia per coronavirus. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella quotidiana conferenza stampa. I nuovi casi registrati sono 2853. In totale, in Italia i contagiati sono 20603 e i morti 1809.

In serata si riunirà il Consiglio dei ministri. Sul tavolo il nuovo decreto che il governo sta mettendo a punto per affrontare l’emergenza sanitaria e le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus. Prevista la creazione di un fondo di 50 milioni di euro per la produzione e l’acquisto di dispositivi medici e di protezione individuale.

Plg