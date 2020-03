Sabato 14 marzo 2020 - 18:22

I nuovi dati della Protezione civile sull’emergenza coronavirus

I casi positivi in tutta Italia sono 17.750 (2.795 casi in più rispetto a ieri)

Roma, 14 mar. (askanews) – Sono 175 i nuovi decessi in Italia per coronavirus. Così il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. In totale i casi positivi in Italia sono 17.750, .1518 sono in terapia intensiva.

Rispetto a ieri i nuovi casi positivi sono 2.795. Il totale dei guariti in Italia sono 1.966, il totale dei deceduti 1.441. Il numero complessivi di contagiati, compresi deceduti e guariti, sono 21.157.

Ska/Int9