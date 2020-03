Venerdì 13 marzo 2020 - 08:11

“Se necessario altre scelte coraggiose” (Lamorgese)

"Possibile ampliare il numero dei soldati impiegati per controlli"

Roma, 13 mar. (askanews) – Se l’Italia non otterrà i risultati sperati contro l’epidemia da coronavirus con le misure adottate finora, il governo è pronto a nuove scelte coraggiose. Lo spiega in una intervista al Corriere della Sera, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Se non avremo i risultati sperati, siamo pronti a nuove scelte coraggiose”, sottolinea ricordando come siano già stati effettuati 100mila controlli.

Per la ministra quello che occorre fare è “non solo imporre un divieto ai cittadini ma informare e convincere gli italiani che i comportamenti superficiali possono, soprattutto in questa fase difficile di contenimento del coronavirus, provocare danni gravissimi per la salute”.

Quanto poi al fatto che molti continuano ad uscire e al tema se sia possibile o meno fare passeggiate, il ministro si appella al buon senso: “Non possiamo comportarci come se nulla fosse accaduto, ignorando le minime precauzioni e raccomandazioni. Le uscite in compagnia e la permanenza prolungata all’aperto costituiscono situazioni di rischio che devono essere evitate”.

“Se dovesse essere necessario – aggiunge la ministra sul tema dei controlli – interverremo per ampliare le attività di verifica e eventualmente per aumentare anche il numero dei soldati impiegati”.

