Mercoledì 11 marzo 2020 - 10:04

Papa: avere sete di giustizia per fare il bene degli altri

Udienza generale in diretta streaming per il coronavirus

Città del Vaticano, 11 mar. (askanews) – “Ogni persona è chiamata a riscoprire cosa conta veramente, di cosa ha veramente bisogno, cosa fa vivere bene e, nello stesso tempo, cosa sia secondario, e di cosa si possa tranquillamente fare a meno”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì, che oggi, per la prima volta nella storia, a causa dell’emergenza del coronavirus, è stata trasmessa in streaming e non si è svolta con i fedeli in piazza San Pietro, o nell’aula Nervi, ma nella biblioteca del Papa.

“Gesù – ha detto il Papa proseguendo un ciclo di catechesi sulle beatitudini – annuncia in questa beatitudine, fame e sete di giustizia, che c’è una sete che non sarà delusa; una sete che, se assecondata, sarà saziata e andrà sempre a buon fine, perché corrisponde al cuore stesso di Dio, al suo Santo Spirito che è amore e anche al seme che lo Spirito santo ha seminato nei nostri cuori: che il Signore ci dia questa grazia, di avere questa sete di giustizia che è propria la voglia di trovarlo di vedere Dio e di fare il bene agli altri”.