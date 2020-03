Mercoledì 11 marzo 2020 - 16:47

Coronavirus, Prosecco Docg lancia #iolaperitivolofaccioacasa

Il Consorzio: indispensabile rinunciare per ora

Roma, 11 mar. (askanews) – Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG si unisce agli appelli alla responsabilità e al senso civico che giungono dalle istituzioni e invita tutti a restare a casa, per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus e lancia dai profili social una campagna che invita a stare a casa e bere un aperitivo condividendo una foto con l’hashtag #iolaperitivolofaccioacasa.

“Sappiamo bene quanto fosse centrale e importante il rito dell’aperitivo, in Italia e soprattutto nelle regioni più colpite dall’epidemia. Rinunciare a stili di vita consolidati e cari, seppure per un po’, è difficile. Ma indispensabile. Rimaniamo a casa. Creiamo piccoli riti nella nostra quotidianità. Stappiamo una bottiglia sul divano. Da soli o in famiglia”, si legge nella nota del Consorzio.