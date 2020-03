Mercoledì 11 marzo 2020 - 10:16

Coronavirus, Fontana: più rigore per interrompere il contagio

"400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano"

Roma, 11 mar. (askanews) – “Nella cosiddetta ‘zona rossa’, nella zona di partenza del focolaio, la zona intorno a Lodi, dove sono stati presi provvedimenti molto rigorosi, i numeri si sono abbassati e si stanno abbassando. La parabola di crescita lì si è invertita. Misure molto rigorose consentono di interrompere il diffondersi della malattia”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana su Rai Radio 1.

Il governatore ha anche commentato la situazione dei posti letto di terapia intensiva in Lombardia: “Siamo vicini all’esaurimento delle nostre risorse. Stiamo facendo miracoli nell’aver recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza. Dovremmo mettere a disposizione altri 100 posti in terapia intensiva nei prossimi giorni. Abbiamo un progetto per creare 400 posti di terapia intensiva presso la fiera di Milano. Speriamo che la protezione civile ci mandi il personale e i macchinari che ci mancano. Però se non interveniamo invertendo la crescita non ce la faremo mai ad essere veloci quanto il virus”, ha concluso.