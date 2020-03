Martedì 10 marzo 2020 - 18:41

Coronavirus, in Lombardia a 468 decessi e 466 in rianimazione

Positività in totale salgono a 5791 da inizio emergenza

Roma, 10 mar. (askanews) – Salgono a 468 i decessi con Coronavirus in Regione Lombardia, 135 vittime in più rispetto solo a ieri. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia , Giulio Gallera, nel consueto punto stampa in Regione. Aumentano anche i ricoverati in rianimazioni che salgono a 466 (più 26 rispetto a ieri) e i ricoverati in generale che sono oggi 3319. Le positività sono 5791 da inizio emergenza.