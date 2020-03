Martedì 10 marzo 2020 - 19:46

Coronavirus, Armani chiude a Milano negozi, ristoranti e hotel

Stop temporaneo "a fronte delle evoluzioni dei contagi"

Milano, 10 mar. (askanews) – Il gruppo Armani chiude temporaneamente a partire da oggi i propri negozi, ristoranti e hotel di Milano per limitare le possibilità di diffusione del Coronavirus. Lo ha comunicato il gruppo in una nota. “A fronte delle recenti evoluzioni dei contagi da Coronavirus in Lombardia – si legge – il Gruppo Armani comunica la chiusura temporanea dei propri negozi, ristoranti e dell’hotel di Milano”.