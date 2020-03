Lunedì 9 marzo 2020 - 15:15

Renzi e Salvini chiedono di estendere la zona rossa a tutta l’Italia

Stessa richiesta anche da Forza Italia

Roma, 9 mar. (askanews) – Matteo Salvini e Matteo Renzi chiedono di estendere le misure di sicurezza in vigore nella zona rossa a tutto il territorio nazionale, per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Serve mettere in sicurezza il Paese estendendo le misure di emergenza sanitaria della cosiddetta zona rossa a tutto il territorio nazionale” ha detto il leader leghista Matteo Salvini. “La salute degli italiani viene prima di tutto”.

“Ma, al contempo”, ha aggiunto Salvini, “sia a livello di governo italiano che a livello di Europa e Banca Centrale Europea, deve essere data TOTALE copertura economica a garanzia di imprese, posti di lavoro, risparmi, spese sanitarie. A QUALSIASI COSTO e usando QUALSIASI CIFRA serva. Subito”. Salvini ha sentito il premier Giuseppe Conte al quale ha chiesto un incontro.

Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha scritto sulla sua e-news: “Le misure che sono state prese sono state comunicate come molto dure. Ma non lo sono. Anzi, io credo che, nei prossimi giorni, servirà altro. Il virus sta correndo molto più velocemente dei nostri decreti. Personalmente, credo che ormai tutta Italia debba essere considerata come una zona rossa. Altrimenti diamo un messaggio contraddittorio. E questo vale anche a livello economico”.

La presidente dei deputati di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, ha dichiarato a sua volta: “Per Brusaferro (ISS) ‘non c’è una parte dell’Italia completamente immune’, tutto questo mentre il numero dei contagi sale vertiginosamente e aumentano i decessi. Credo nella scienza e sono convinta che l’Italia ce la farà ad uscire da questo incubo, ma non è più il tempo delle raccomandazioni. Serve uno sforzo in più e se vogliamo realmente ripartire, se vogliamo trovare concretamente una soluzione per le nostre imprese e per la nostra economia, lavorando su nuove misure economiche, prima dobbiamo mettere in sicurezza gli italiani. La nostra salute viene prima di tutto: l’unico modo è imporre una zona rossa per tutti per i prossimi 14 giorni. Uno sforzo incredibile, mi rendo conto, ma utile per cercare di contenere il virus. Per essere pronti alle sfide bisogna essere in buona salute, e per farlo dobbiamo rimboccarci le maniche e credere in noi e nell’Italia. Fermiamoci, sul serio”.

Plg