Venerdì 6 marzo 2020 - 12:56

Coronavirus, allo studio Angelus del Papa solo in video

Per evitare assembramenti di fedeli in piazza San Pietro

Città del Vaticano, 6 mar. (askanews) – Come misura precauzionale per contenere l’infezione da Covid-19 è allo studio in Vaticano l’idea di svolgere in maniera diversa dal solito l’Angelus di domenica prossima e l’udienza generale del mercoledì successivo. A quanto si apprende, una delle possibilità allo studio è l’ipotesi che il Papa appaia solo in video, evitando così – questo il punto – assembramenti di fedeli all’interno di piazza San Pietro che renderebbero difficile mantenere la distanza di sicurezza prescritta dalle autorità sanitarie italiane e vaticane per contenere la diffusione del coronavirus. Valutazioni tecniche che dovrebbero essere comunque definite entro la giornata di domani.