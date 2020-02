Venerdì 28 febbraio 2020 - 17:58

Un nuovo orologio Swatch su 007: dedicato al creativo Q

In edizione limitata, sarà lanciato in Italia il 5 marzo 2020

Milano, 28 feb. (askanews) – Dopo il lancio della capsule collection ispirata ai sei film iconici di James Bond, Swatch continua la propria presenza nel mondo dell’agente segreto James Bond presentando un nuovo orologio in edizione limitata, tutto dedicato a “No Time To Die”.

Il settimo pezzo della collezione 007 – spiegano dal brand svizzero – è stato studiato per il personaggio preferito di Swatch, Q, la mente dietro agli straordinari gadget di Bond. Dai cercapersone nascosti alle armi segrete, le invenzioni di Q non hanno limiti, sempre progettate in compagnia del suo tè preferito, l’Earl Grey. L’orologio dedicato a Q, in edizione limitata, è stato creato con Suttirat Anne Larlarb, la costumista di “No Time To Die”.

Lo SKIN Irony in acciaio inossidabile, sintesi perfetta della personalità e dello stile di Q, riflette due caratteristiche in lui coesistenti, tradizione e innovazione futuristica. Cinturino in pelle stampata a motivo tartan, bordi rossi al vivo e quadrante in acciaio spazzolato che lascia vedere il complesso meccanismo: il perfetto punto d’incontro tra Swatch e Q a ore 6. Q sarà lanciato il 5 marzo 2020, cinque settimane prima dell’uscita nelle sale italiane di “No Time To Die”, il 9 aprile 2020.

L’orologio Q sarà in vendita sul canale ecommerce shop.swatch.com e negli Swatch Store e in alcuni selezionati rivenditori autorizzati. Il prezzo al pubblico consigliato è di 200 euro.