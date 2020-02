Venerdì 28 febbraio 2020 - 18:27

Il coronavirus in Italia: 821 contagiati, 46 guariti, 21 morti

I dati diffusi dalla Protezione civile

Roma, 28 feb. (askanews) – Sono 821 le persone contagiate dal coronavirus, 46 quelle guarite e 21 i deceduti. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa quotidiana delle 18 sottolineando che 412 positive sono “asintomatiche” che non hanno bisogno di ospedalizzazione, 345 le persone ricoverate in ospdale con sintomi e 64 in terapia intensiva.

