Giovedì 27 febbraio 2020 - 02:03

Positiva a coronavirus collaboratrice del presidente Lombardia

Attilio Fontanta negativo ma si mette in isolamento per 14 giorni

Milano, 27 feb. (askanews) – Una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha riferito lo stesso presidente lombardo con un intervento in video sulla propria pagina Facebook. Fontana ha aggiunto di essersi sottoposto, di conseguenza, al test e di essere risultato negativo. Per precauzione, come prevedono le prescrizioni vigenti, Fontana si è comunque messo in autoisolamento per 14 giorni.”Si tratta di una persona con la quale io lavoro costantemente, una persone che io stimo tantissimo, che mi aiuta tantissimo, una persona bravissima e purtroppo dalle analisi a cui si è sottoposta è risultata essere positiva al coronavirus”, ha detto Fontana.

“Io per ora non ho contratto alcun tipo di infezione, nessuna delle persone sottoposte al test l’ha contratto, per cui possiamo continuare a lavorare, a dedicarci alla battaglia che stiamo combattendo per interrompere la diffusione di questo virus” ha proseguito parlando dei membri della Giunta e dell’Unità di crisi”, ha aggiunto. “Sono contento per me anche se da oggi qualcosa cambierà”, ha avvertito, perché “per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento” per evitare, “se mai dovessi positivizzarmi”, che qualcuno possa essere a sua volta contagiato.

“Mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo perché sono convinto che nello spazio di pochi giorni riuisciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla” ha concluso indossando una mascherina protettiva.

Asa