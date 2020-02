Giovedì 27 febbraio 2020 - 18:15

Coronavirus, Israele: entro 3 settimane avremo il vaccino

Ministero Salute: team di scienziati in procinto di svilupparlo

Roma, 27 feb. (askanews) – Un team di scienziati israeliani è in procinto di sviluppare il primo vaccino contro il coronavirus.

L’annuncio è del ministro israeliano della Scienza e della Tecnologia, Ofir Akunis come riporta il Jerusalem Post secondo il quale, se tutto va come previsto, il vaccino potrebbe essere pronto entro tre settimane e disponibile in 90 giorni.

“Congratulazioni al MIGAL (Galilee Research Institute, ndr) per questa eccitante svolta. Sono fiducioso che ci saranno ulteriori rapidi progressi, che ci consentiranno di fornire una risposta necessaria alla grave minaccia globale COVID-19 “, ha affermato Akunis.

Negli ultimi quattro anni, un team di scienziati MIGAL ha sviluppato un vaccino contro il virus della bronchite infettiva, una malattia che colpisce il pollame, la cui efficacia è stata dimostrata in studi preclinici condotti presso l’Istituto veterinario, ricorda il Jerusalem Post. “Il nostro concetto di base era quello di sviluppare la tecnologia, e non specificamente un vaccino per questo tipo o quel tipo di virus”, ha affermato Chen Katz, leader del gruppo biotecnologico del MIGAL, che ha spiegato che “il quadro scientifico per il vaccino si basa su un nuovo vettore di espressione proteica, che forma e secerne una proteina solubile chimerica che trasporta l’antigene virale nei tessuti della mucosa mediante endocitosi autoattivata, inducendo l’organismo a formare anticorpi contro il virus”.

L’endocitosi è un processo cellulare in cui le sostanze vengono introdotte in una cellula circondando il materiale con la membrana cellulare, formando una vescicola contenente il materiale ingerito. Katz ha affermato che negli studi preclinici, il team ha dimostrato che la vaccinazione orale induce alti livelli di anticorpi specifici anti-IBV. “Chiamiamolo pura fortuna”, ha continuato. “Abbiamo deciso di scegliere il coronavirus come modello per il nostro sistema, proprio come una prova di concetto per la nostra tecnologia.” Ma dopo che gli scienziati hanno sequenziato il DNA del nuovo coronavirus, COVID-19, i ricercatori del MIGAL lo hanno esaminato e hanno scoperto che il coronavirus del pollame ha un’elevata somiglianza genetica con il coronavirus umano e che utilizza lo stesso meccanismo di infezione, un fatto che aumenta la probabilità di ottenere un vaccino umano efficace in un periodo di tempo molto breve.

“Tutto ciò che dobbiamo fare è adattare il sistema alla nuova sequenza”, ha continuato Katz. “Siamo nel mezzo di questo processo e speriamo che tra qualche settimana avremo il vaccino nelle nostre mani. Sì, tra qualche settimana, se tutto funzionasse, avremmo un vaccino per prevenire il coronavirus”. Katz ha avvertito che MIGAL sarebbe responsabile dello sviluppo del nuovo vaccino, ma che il vaccino dovrebbe quindi passare attraverso un processo regolatorio, compresi studi clinici e produzione su larga scala. Akunis ha dichiarato di aver incaricato il direttore generale del Ministero della Scienza e della Tecnologia di accelerare tutti i processi di approvazione con l’obiettivo di portare sul mercato il vaccino umano il più rapidamente possibile. “Data l’urgente necessità globale di un vaccino contro il coronavirus umano, stiamo facendo tutto il possibile per accelerare lo sviluppo”, ha affermato David Zigdon, CEO di MIGAL, che ha dichiarato di ritenere che il vaccino potrebbe “ottenere l’approvazione della sicurezza in 90 giorni”.

Ha detto che si tratterà di un vaccino orale, che lo renderà particolarmente accessibile al grande pubblico. “Attualmente stiamo discutendo intensamente con potenziali partner che possono aiutare ad accelerare la fase di sperimentazione sull’uomo e ad accelerare il completamento dello sviluppo del prodotto finale e le attività normative”, ha concluso.

Pie