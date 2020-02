Giovedì 27 febbraio 2020 - 19:06

Coronavirus, Borrelli: altre 3 morti, 650 i contagi. Da lunedì riapre Duomo Milano

Isolato dal Sacco il ceppo italiano

Roma, 27 feb. (askanews) – “Tre nuovi decessi vengono comunicati dalla Lombardia: si tratta di persone ultra ottantenni, due di 88 e una di 82. Tutte con quadro clinico delicato e importante”.

Lo ha detto il commissario straordinario all’Emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile. “I contagiati sono a quota 650”, ha detto.

Intanto da Milano ‘buone’ notizie sul fronte del turismo. Il Duomo riapre ai visitatori che potranno accedere alla cattedrale “in pochi alla volta” e “con ingressi scaglionati”. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia precisando di averne parlato con la Veneranda Fabbrica del Duomo “che mi ha comunicato la volontà di riaprire ai turisti”. Per limitare la diffusione del Coronavirus, ha detto ancora l’assessore lombardo, i biglietti per entrare in Duomo saranno venduti “solo on line”. La riapertura ai turisti avverrà “presumibilmente” da lunedì 2 marzo, in ogni caso si sta lavorando per “essere pronti il prima possibile”, in linea con le modalità annunciate da Gallera, che saranno dettagliate nella giornata di domani.

Infine, per quanto riguarda la parte ‘medica’, nel tardo pomeriggio è giunta la notizia che i ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano, guidati dal professor Massimo Galli, hanno isolato il ceppo italiano del Coronavirus. La conferma arriva dall’ospedale milanese specializzato nelle cure di malattie infettive.

Int11