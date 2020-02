Mercoledì 26 febbraio 2020 - 11:54

“Staccare il cellulare, è tempo di connetterci al Vangelo” (Papa Francesco)

Udienza nel mercoledì delle ceneri

Città del Vaticano, 26 feb. (askanews) – “La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla Parola di Dio. E’ il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia. E’ il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro nel mercoledì delle Ceneri, avvio di Quaresima.

“Quando ero bambino – ha raccontato il Papa – non c’era la televisione ma c’era l’abitudine di non ascoltare la radio per Quaresima: deserto”.Quaresima “è il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e dare del ‘tu’ al Signore”.

Ska/int5