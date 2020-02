Mercoledì 26 febbraio 2020 - 18:18

Positiva al Coronavirus partorisce a Piacenza, il piccolo non è infetto

L'ha comunicato l'assessore Venturi

Bologna, 26 feb. (askanews) – Era risultata positiva al coronavirus; oggi una donna ha partorito all’ospedale di Piacenza. Il figlio è nato sano, non ha contratto il virus. Lo ha comunicato l’assessore alle Politiche della Salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’epidemia.

“Aveva scelto Piacenza come luogo del parto – ha spiegato Venturi -. Lei era positiva al virus come il marito. Il piccolo invece sta bene, non ha contratto il virus”.

