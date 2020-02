Mercoledì 26 febbraio 2020 - 08:59

Coronavirus, Azzolina: nessun rischio di perdere l’anno scolastico

"Al lavoro la task force per garantire la didattica a distanza"

Roma, 26 feb. (askanews) – “Capisco le preoccupazioni dei genitori, è un momento complesso, ma non c’è alcun rischio che i nostri studenti perdano l’anno scolastico”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a Radio 24.

“Abbiamo una normativa salda, al ricorrere di situazione imprevedibili è fatta salva la validità dell’anno scolastico, anche rispetto ai 200 giorni. Poi – ha spiegato – c’è un’altra possibilità, che non credo che sarà necessaria: in virtù della loro autonomia, le scuole potrebbero anche decidere di allungare l’anno scolastico” a giugno, “ma non sarà necessario perchè noi stiamo lavorando al Ministero con una task force con esperti, la Rai, Treccani, per garantire agli studenti la didattica a distanza, che è anche il futuro della didattica stessa”.

“Mi auguro che le scuole riaprano quanto prima, ma gli istituti” attrezzati per la didattica a distanza, ha proseguito Azzolina, “sono tanti: il nord Italia è attrezzato per rispondere a queste esigenze, ce ne sono tantissimi. Quando si parla della scuola fanno più notizia gli aspetti negativi, ma c’è una scuola produttiva, e laddove ci fossero necessità noi interverremo con la nostra task force per fare formazione a docenti e agli uffici scolastici regionali. Sulle infrastrutture tecnologiche e sul 4G la Tim ci sta dando una mano: hanno dato massima disponibilità e interverremo. Sull’hardware quando si parla della didattica a distanza bisogna immaginare che non è necessario un computer, non prendiamoci in giro: oggi un cellulare ce l’hanno quasi tutti gli studenti”, ha concluso.

sav/sam