Martedì 25 febbraio 2020 - 18:04

I numeri del coronavirus in Italia

Il bilancio

Roma, 25 feb. (askanews) – Il bilancio in totale dell’epidemia da nuovo coronavirus in Italia, al momento, è il seguente: 314 contagiati e 7 morti. 240 casi e 6 deceduti in Lombardia, 42 casi e un deceduto in Veneto, 23 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel lazio, 1 in Alto Adige, 1 in Sicilia e 1 in Liguria. Si attendono i risultati di alcuni casi sospetti.

