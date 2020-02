Martedì 25 febbraio 2020 - 07:11

Coronavirus, 7 morti e oltre 200 contagiati

Oggi alle 10 vertice tra ministri e governatori di tutte le regioni

Roma, 25 feb. (askanews) – Sale a 7 il numero dei decessi totali in Italia da coronavirus, 6 in Lombardia e 1 in Veneto. L’aumento di un caso è stato comunicato dalla Regione Lombardia in una nota: riguarda un uomo di 62 anni, che aveva già importanti compromissioni a livello cardiaco e renale, ed era stato trasportato al Sant’Anna di Como dall’Ospedale di Lodi.

In precedenza si erano registrate 229 persone contagiate dal nuovo coronavirus. Di queste 6 sono morte (aumentate poi di una, dunque 7), una è stata dimessa e 222 (non è chiaro se la vittima era in questo conteggio che quindi diventa 221) sono ancora affette. E’ il bilancio reso noto nel punto stampa dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli.

Si terrà oggi, alle 10, un incontro tra ministri e governatori di tutte le regioni. Lo ha riferito ieri in serata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interpellato al suo arrivo alla Protezione Civile per un nuovo incontro con il comitato tecnico-scientifico.”Stasera avrò un aggiornamento con il comitato, perchè per le decisioni ascoltiamo costantemente il giudizio e le raccomandazioni degli scienziati. Da loro avremo altre indicazioni che domani porteremo al tavolo con i presidenti delle Regioni”.

