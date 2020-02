Martedì 25 febbraio 2020 - 14:27

Aumentano i contagi da coronavirus in Italia, casi in almeno 21 regioni

Il primo in Liguria

Roma, 25 feb. (askanews) – Primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo ha annunciato la Regione. Aggiungendo questo caso, sono 284 le persone contagiate dal coronavirus in Italia, in 8 Regioni e nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 109, 29 sono in terapia intensiva, mentre 137 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre 7 sono decedute.

Intanto aumenta il numero delle persone probabilmente contagiate dal coronavirus Sars-CoV-2 a Palermo. Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al tampone, lo stesso esame avrebbe dato uguale esito per il marito della signora e un altro componente del gruppo in vacanza da sei giorni nel capoluogo siciliano. Il responso definitivo, e dunque l’ufficialità, arriverà quando i campioni di dna spediti allo Spallanzani di Roma saranno esaminati.

