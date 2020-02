Martedì 25 febbraio 2020 - 09:50

Altri 2 casi a Firenze e Palermo, il coronavirus esce dalla zona rossa

Oggi incontro tra ministri e governatori di tutte le regioni

Roma, 25 feb. (askanews) – Un caso sospetto di Coronavirus in Toscana, a Firenze e un altro positivo a Palermo, fanno così uscire il rischio del contagio dai confini della zona rossa, i 2 focolai in Veneto e Lombardia. A Firenze si tratta di un imprenditore italiano rientrato da un viaggio di lavoro in Oriente. L’uomo è giunto all’ospedale di Santa Maria Nuova, a due passi dal Duomo, in pieno centro di Firenze, ed è ora in isolamento. Il paziente, a quanto si è appreso, sarebbe poi stato trasferito nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. Si attende l’esito dei test a cui è stato sottoposto, mentre alle 10,30 sarà emesso dalla Regione Toscana, dove è attiva una task force sull’emergenza, un bollettino con notizie relative agli esiti degli ultimi tamponi effettuati in Toscana. Finora i tamponi effettuati nei giorni scorsi negli ospedali fiorentini sono tutti risultati negativi.

“Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall’esame del tampone faringeo. Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia. La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l’esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo. Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni”.Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in stretto contatto dalla notte col sindaco Orlando e con il prefetto De Miro.

È in corso, intanto, il Comitato operativo per l’emergenza coronavirus presso la sede della Protezione civile a Roma. Una riunione tecnica che ha preso il via alle 9 di questa mattina e alla quale stanno prendendo parte anche i ministri della Salute Roberto Speranza e dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli. Alle 10, come annunciato ieri, inizierà anche il comitato politico che vedrà il governo fare il punto della situazione con i governatori interessati dall’emergenza virus.

Int5