Lunedì 24 febbraio 2020 - 20:49

sono 7 le persone morte in Italia con coronavirus

Il bilancio

Roma, 24 feb. (askanews) – Sale a 7 il numero dei decessi totali in Italia da coronavirus, 6 in Lombardia e 1 in Veneto. L’aumento di un caso è stato comunicato dalla Regione Lombardia in una nota: riguarda un uomo di 62 anni, che aveva già importanti compromissioni a livello cardiaco e renale, ed era stato trasportato al Sant’Anna di Como dall’Ospedale di Lodi.

In precedenza si erano registrate ad oggi 229 persone contagiate dal nuovo coronavirus. Di queste 6 sono morte (aumentate poi di una, dunque 7), una è stata dimessa e 222 (non è chiaro se la vittima era in questo conteggio che quindi diventa 221) sono ancora affette. E’ il bilancio reso noto nel punto stampa dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli.

