Lunedì 24 febbraio 2020 - 19:09

Dei 222 positivi al coronavirus 27 sono in terapia intensiva

Mentre 101 sono ricoverati con sintomi e 94 a casa in isolamento

Roma, 24 feb. (askanews) – Il bilancio totale dei casi di coronavirus in Italia fatto dalla protezione civile nell’ultimo bollettino conta 229 casi in totale, di cui sei vittime, 5 in Lombardia e una in Veneto. Attualmente i contagiati sono quindi 222 di cui 27 in terapia intensiva, 101 ricoverati con sintomi, e 94 in isolamento domiciliare.

Il dato disaggregato conta: in Lombardia 172 casi (cinque in più rispetto al bollettino delle 12), compresi le 5 vittime, quindi 167, gli attuali infettati, di cui 72 in isolamento domiciliare, 20 in terapia intensiva, 76 ricoverati con sintomi; in Veneto 33 casi ( sei in più rispetto al bollettino delle 12) compreso un deceduto, quindi 32 gli attuali contagiati, di cui 16 in isolamento domiciliare, 4 in terapia intensiva, 12 ricoverati con sintomi; in Emilia Romagna 18 casi totali, di cui due in terapia intensiva e 10 ricoverati con sintomi; in Piemonte tre casi di cui uno in isolamento a casa e due ricoverati con sintomi, una unità in meno quindi perché all’esito degli esami una persona è alla fine risultata negativa.

Nel Lazio restano tre i casi, di cui uno guarito, il giovane ricercatore italiano tornato da Wuhan dimesso dallo Spallanzani, e la coppia di turisti cinesi ricoverati ( i cui uno, la donna ancora in terapia intensiva).

I tamponi in totale effettuati sono 4141, di cui 2200 in Veneto, 1463 in Lombardia, 148 in Emilia Romagna, 141 in Piemonte, 124 nel Lazio. Altri tamponi sono stati condotti in Sardegna, uno, Sicilia, 5, Toscana 15, Liguria uno, 7 in Valle d’Aosta, 3 a Trento, 1 a Bolzano, 10 in Campania, uno in Calabria, 5 in Abruzzo, 16 nelle Marche, e tutti con esito negativo.

Gtu/Int2