Coronavirus, le misure in Lombardia ed Emilia. Venezia, stop alle messe

Per bar, pub e discoteche il divieto scatterà dalle 18

Milano, 23 feb. (askanews) – “In Lombardia ci sono due zone: una dove il contagio è più diffuso che è definita zona rossa, nel basso lodigiano, oggetto anche del provvedimento del governo per impedire l’accesso e l’allontanamento. In pratica un provvedimento che blinda questa zona.

LE RESTRIZIONI IN LOMBARDIA Il secondo provvedimento che adotteremo oggi si riferisce al resto della regione definita zona gialla in cui vengono posti una serie di divieti che vanno nella direzione di impedire che si verifichino situazione che possono favorire il contagio, evitando manifestazioni, ma anche cinema, bar, teatri e discoteche”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa convocata per riassumere i contenuti dell’ordinanza emessa per contenere la diffusione del Coronavirus. Dall’ordinanza che durerà sette giorni, prorogabili di altri sette, sono esclusi i ristoranti, ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Per i luoghi di aggregazione pubblica come bar, pub e discoteche il divieto scatterà dalle 18. “Escludo al momento la chiusura degli esercizi commerciali”. Così Fontana.

IN EMILIA ROMAGNA Sospensione delle attività delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido, Università, di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi. Sono le misure che vengono adottate in Emilia-Romagna per contrastare la diffusione del Coronavirus e che saranno valide fino al prossimo 1 marzo compreso. Misure previste nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “Abbiamo deciso di mettere in campo una serie di provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la diffusione del virus offrendo le migliori condizioni possibili di sicurezza e tutela ai cittadini”, ha affermato il presidente Bonaccini. “E voglio davvero ringraziare tutti i professionisti della sanità, e parlo di medici, biologi, tecnici, infermieri e quanti sono al lavoro da giorni, per quanto stanno facendo, che è davvero straordinario”. Si stanno valutando misure ulteriori per Piacenza e il territorio piacentino, d’intesa con le istituzioni locali.

VENEZIA, STOP ALLE MESSE Per una settimana stop a tutte le messe, ai riti della Quaresima, ai sacramenti (inclusa la celebrazione di battesimi, prime comunioni e cresime), e vietate anche le messe per i funerali. Sono le disposizioni della Diocesi di Venezia, che si adegua all’ordinanza della Regione Veento per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Sospese anche le attività di catechismo e degli oratori, nonchè le attività della facoltà di diritto canonico e di teologia.

