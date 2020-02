Sabato 22 febbraio 2020 - 12:08

Coronavirus, la situazione in Italia

La seconda vittima è una donna

Roma, 22 feb. (askanews) – La seconda vittima in Italia per la malattia da nuovo coronavirus, Covid-19, è una donna di 75 anni che era al pronto soccorso di Codogno. Ieri era morto Adriano Trevisan, 78 anni, contagiato in Veneto dal virus insieme a un suo conoscente.

Il manager 38enne invece, presumibilmente contagiato il primo febbraio dopo una serata con un collega rientrato dalla Cina (il quale dice di essere sempre stato bene), è stabile. Il collega è ricoverato al Sacco e il cognato è positivo al test.

Sono 30 i contagiati in Italia, con 2 risultati positivi a Dolo (Venezia) e a Cremona. Altri casi sono in via di definizione. Dei casi italiani, 25 sono in Lombardia, 2 in Veneto e i 3 che già si conoscevano allo Spallanzani a Roma. Nel Nord Italia ci sono 10 Paesi isolati, in cui le autorità hanno invitato a non uscire di casa.

All’alba è atterrato a Pratica di Mare l’aereo dell’aeronautica che ha riportato in Italia i connazionali che erano sulla nave Diamond Princess.

