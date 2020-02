Sabato 22 febbraio 2020 - 14:20

Coronavirus, la situazione (in breve) in Italia

Il bilancio, le misure

Roma, 22 feb. (askanews) – La situazione coronavirus in Italia in breve: i contagiati sono 36 in Lombardia, tra i quali 2 medici marito e moglie, e 9 in Veneto oltre ai 3 noti allo Spallanzani.

La seconda vittima in Italia per la malattia da nuovo coronavirus, Covid-19, è una donna di 76 anni di Casalpusterlengo, in Lombardia. Ieri era morto Adriano Trevisan, 78 anni, contagiato in Veneto dal virus insieme a un suo conoscente.

In 10 Comuni del lodigiano, dove è scoppiato il focolaio, sono state sopese tutte le attività e chiusi tutti gli uffici e gli esercizi commerciali. In totale sarebbero oltre 250 le persone in quarantena per le quali si stanno attrezzando centri di accoglienza. Nel frattempo sono stati chiusi l’ospedale di Schiavonia a Padova con circa 450 persone dentro fra medici e pazienti, così come l’ospedale di Codogno.

San/Lzp/Int2