Sabato 22 febbraio 2020 - 17:32

Coronavirus: in Lombardia 39 casi, 12 in Veneto e uno a Torino

Il bilancio provvisorio

Roma, 22 feb. (askanews) – “Si sono verificate altre infezioni, sono 39 in tutto e tutte riferibili al territorio in cui si è verificata la prima infezione, nell’alto lodigiano”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa in Regione per fare il punto sul coronavirus. “Tutte le persone hanno avuto contatto con il primo paziente (paziente uno) 38enne ricoverato”, ha aggiunto dal canto suo l’assessore Gallera, “35 casi sono nei dintorni di Codogno, abbiamo eseguito 259 tamponi e siamo in attesa dei risultati”. Gallera ha confermato anche il decesso dell’anziana in casa nel cremonese.

In Veneto, invece, i casi sono al momento 12. I morti in totale in Italia sono 2. E c’è un primo caso di coronavirus in Piemonte, a Torino: si tratta di un uomo di 40 anni che avrebbe contratto il virus in contatto con il focolaio lombardo.

Lzp/Int2/San