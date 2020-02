Venerdì 21 febbraio 2020 - 14:16

TourismA, Giani: una vetrina dell’offerta culturale toscana

Inaugurato il salone dell'archeologia e del turismo culturale,

Roma, 21 feb. (askanews) – Taglio del nastro a “tourismA”. E’ stato il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, questa mattina, venerdì 21 febbraio, ad inaugurare, al palazzo dei Congressi, la sesta edizione del salone dell’archeologia e del turismo culturale, una full immersion di tre giorni, organizzata da Archeologia Viva, tra passato, presente e futuro dei nostri beni culturali con occhio attento ad arte, archeologia e ambiente.

“La manifestazione, destinata a crescere – ha detto Giani – rappresenta la vetrina dell’offerta culturale, un richiamo turistico che dalla Toscana contagia sia a livello nazionale che internazionale”. Dell’evento ha parlato il direttore di “Archeologia Viva”, Piero Pruneti: “un centinaio gli espositori – ha detto – con significative presenze straniere e 250 relatori con nomi importanti come Pupi Avati, Vittorio Sgarbi e Alberto Angela”. Inoltre, ha aggiunto, “non mancheranno spazi per scuole e famiglie con laboratori didattici per sperimentare la scheggiatura della pietra, l’accensione del fuoco, la scrittura geroglifica e la cucina villanoviana”.

(segue)