Venerdì 21 febbraio 2020 - 18:23

Coronavirus, altri 8 casi a Codogno: salgono a 14 i contagiati in Lombardia

"Cinque sono operatori sanitari dell'ospedale, 3 sono pazienti"

Roma, 21 feb. (askanews) – Altri 8 casi di positività al Coronavirus nel Lodigiano. Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al welfare della regione Lombardia, in conferenza stampa. “Rispetto ai tamponi compiuti in queste ore da un lato ci sono evidenze negative, ma dall’altro abbiamo individuato altre 8 positività di cui 5 operatori sanitari, infermieri e medici dell’ospedale di Codogno, e tre pazienti”. Salgono così a 14 i casi accertati di contagio da coronavirus in Lombardia.

Intanto sono stati accertati i primi due casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Si tratta di due persone anziane, risultate entrambe positive al test effettuato nel reparto Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dove i due pazienti sono tuttora ricoverati. I tamponi del test sono stati inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per avere un ulteriore riscontro.

sam