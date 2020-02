Domenica 16 febbraio 2020 - 13:10

Niccolò in buona salute e di ottimo umore (Il bollettino dello Spallanzani)

Il ragazzo italiano è stato rimpatriato ieri mattina da Wuhan

Roma, 16 feb. (askanews) – Niccolò, il ragazzo italiano rimpatriato da Wuhan con un aereo militare sabato mattina, “continua a essere in buone condizioni di salute”. Ne dà notizia in un bollettino medico l’Istituto Spallanzani di Roma, dove il giovane è stato trasferito ieri mattina in biocontenimento dall’aeroporto di Pratica di Mare, dove era atterrato.

“Il tampone naso-faringeo effettuato nella giornata di ieri, 15 febbraio, è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni”, conferma l’ospedale, specializzato nel trattamento delle malattie infettive a elevato impatto, “Il ragazzo continua a essere sereno e di ottimo umore”.

“I due cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di infezione da nuovo coronavirus, continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva del nostro Istituto”, si legge ancora nel bollettino medico, “Le loro condizioni cliniche sono in miglioramento. La prognosi resta invariata”.

“Le condizioni di salute del citadino proveniente dalla Cecchignola, caso confermato di infezione da nuovo coronavirus, sono ottime. Continua a essere ricoverato in osservazione”, aggiunge lo Spallanzani, “Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Dieci pazienti sono tutt’ora ricoverati”.

“Tre sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola)”, prosegue l’Istituto romano, “Sei sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato. Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici”.

Pie