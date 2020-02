Sabato 15 febbraio 2020 - 16:57

Sassari, una detenuta si uccide impiccandosi nella sua cella

Sindacato Sappe: situazione allarmante nei penitenziari

Roma, 15 feb. (askanews) – Una donna di circa 40 anni, italiana, ristretta per reati connessi alla droga, si è tolta la vita impiccandosi nella sua cella del carcere di Bancali, nel comune di Sassari. Lo rende noto il Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

“L’ennesimo suicidio di una persona detenuta in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari”, sottolinea il delegato nazionale Sappe Antonio Cannas, ricordando: “Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati suicidi ed impedito che quasi 170mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze. Purtroppo a Sassari, dove sono detenute 25 donne in carcere, il pur tempestivo intervento delle poliziotte di servizio non ha potuto impedire il decesso della detenuta”.

“La donna, prima del suicidio, sembra abbia inalato in cella il gas della bomboletta che legittimamente i detenuti posseggono per cucinarsi e riscaldarsi cibi e bevande”, aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe.

“Nei penitenziari la situazione è allarmante”, sottolinea il sindacato, che ricorda il rapporto del 2019 “Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere” del Comitato nazionale per la Bioetica: nell’analisi delle tipologie di disturbo prevalenti sul totale dei detenuti, al primo posto la dipendenza da sostanze psicoattive (23,6), disturbi nevrotici e reazioni di adattamento (17,3%), disturbi alcol correlati (5,6%). A seguire i disturbi affettivi psicotici (2,7%), disturbi della personalità e del comportamento (1,6%), disturbi depressivi non psicotici (0,9%), disturbi mentali organici senili e presenili (0,7%), disturbi da spettro schizofrenico (0,6%).

Secondo il Sappe, “l’Amministrazione penitenziaria, nonostante i richiami di Bruxelles, non ha affatto migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle, perché ad esempio il numero dei detenuti che lavorano è irrisorio rispetto ai presenti, quasi tutti alle dipendenze del Dap in lavori di pulizia o comunque interni al carcere, poche ore a settimana”. Per questo il Sappe rinnova l’invito al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a “trovare una soluzione urgente ai problemi penitenziari sardi e dell’intero Paese”.

